Rômulo participa de reunião com secretário nacional de Desenvolvimento Agrário

Foto: Ascom

O deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) participou, nesta sexta-feira (20), de uma reunião com o secretário especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário do Governo Federal, José Ricardo Roseno, fez uma visita de cortesia a Mesa Diretora da Câmara de João Pessoa e participou de sessão na Casa para homenagear o engenheiro civil Marco Antônio Ruchet Pires.

Com o secretário, Rômulo discutiu melhorias na Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), em João Pessoa. José Ricardo garantiu que os municípios paraibanos devem receber uma maior atenção sobre assistência técnica, fundiária, comercialização, empreendedorismo da mulher rural e ações específicas para agricultores do semiárido.

O evento contou com a presença de outras autoridades como o vice-prefeito de João Pessoa, Manoel Júnior (PMDB); os deputados federais Benjamim Maranhão(SD) e André Amaral (PMDB), além do deputado estadual Jutahy Menezes (PRB) e outros.

O deputado visitou a presidência da Câmara da Capital, sendo recepcionado pelo presidente Marcos Vinicius (PSDB) e colocou a experiência legislativa a disposição da Casa. O presidente Marcos Vinícius enfatizou que Rômulo Gouveia foi muito importante no desenvolvimento de parcerias com a esfera federal para a aquisição da atual estrutura de comunicação da CMJP. “Ele é um nome muito forte para continuar intermediando avanços do setor com a ajuda do Governo Federal”, disse Marcos Vinícius.

Também estiveram presentes no encontro os vereadores: Bispo José Luiz (PRB), Chico do Sindicato (PT do B), Dinho (PMN), Fernando Milanez Neto (PTB), Humberto Pontes (PT do B), João dos Santos (PR) e Léo Bezerra (PSB).

Foto: Ascom

Rômulo ainda participou da entrega de Título de Cidadão Pessoense ao engenheiro civil Marco Antônio Ruchet Pires. O paulistano recebeu a homenagem das mãos do vereador Dinho (PMN) e agradeceu o gesto reafirmando sua ligação pessoal com a Capital paraibana.

“Vim acompanhando uma amiga e me apaixonei por João Pessoa. Em três meses, me mudei para cá sem conhecer ninguém. Foi a escolha mais feliz que eu poderia fazer para a minha vida, uma honra do destinho vir morar em um lugar tão maravilhoso”, garantiu.

“Desde que ele chegou de São Paulo e instalou suas empresas aqui, temos uma ótima relação, e considero que a Câmara faz uma homenagem muito justa neste dia de hoje”, disse Gouveia sobre a homenagem a Marco Antônio Ruchet Pires.