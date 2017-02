Rômulo participa de posse no TCE e visita três cidades na Paraíba

O Deputado Federal Rômulo Gouveia(PSD-PB) depois de ser eleito 4º Secretário da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados com a maior votação entre os eleitos, obtendo 433 votos, retornou a Paraíba na sexta(03) e participou da sessão solene de posse do Presidente do Tribunal de Contas do Estado em João Pessoa.

O presidente André Carlo Torres Pontes, foi empossado para o biênio 2017/2018, além dele, tomaram posse dos seus novos os cargos os conselheiros Arnóbio Alves Viana (vice-presidente), Fábio Túlio Filgueiras Nogueira (corregedor), Arthur Paredes Cunha Lima (ouvidor), Fernando Rodrigues Catão (presidente da 1ª Câmara), Antonio Nominando Diniz (da 2ª Câmara) e o conselheiro Marcos Antonio da Costa continua com a coordenação da Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira (Ecosil).

Após a posse no TCE, Rômulo Gouveia participou da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem em Alagoa Grande, ao lado do Prefeito Antônio da Silva Sobrinho(PSD), do Deputado Estadual Bruno Cunha Lima, vereadores e lideranças de toda região.

No sábado(04) Rômulo participou das festividades de emancipação política da cidade de Jacaraú, localizada no Litoral Norte paraibano e distante 97 km da capital.

Ao lado do Prefeito Elias Costa Paulino Lucas, o parlamentar paraibano participou do encerramento do Torneio de Futebol Amador, visitou o Centro de Saúde Municipal e ruas que estão na programação de obras da atual administração.

foto: ascom

Também estavam nas festividades o Desembargador José Aurélio da Cruz, o Presidente da Câmara Luiz Valério dos Santos, os vereadores: Adimilson Ribeiro Duarte, Antonio André Corcino(PSD), Maria das Graças Marques, Adelson Angelo de Andrade e José Valerio da Silva, o ex-prefeito de Mamanguape Eduardo Carneiro de Brito, a ex-prefeita de Cuité de Mamanguape Isaurina Santos Meireles de Brito, o ex-prefeito de Pedro Regis Severino Batista, secretários de município e lideranças de toda região.

Já era noite quando o Deputado Federal Rômulo Gouveia chegou ao município de Cruz do Espirito Santo, distante 36 km da capital para participar da 16ª Festa de Massanana III. Comunidade da zona Rural de Cruz do Espirito Santo.

Receberam Rômulo Gouveia o Prefeito Pedro Gomes Pereira(PSD), a vice Aelly Victor de Melo, os vereadores: Adalgisa Ribeiro de Lima, Aliny Cibely Cunha da Silva(PSD) e Bartolomeu Cruz de Meireles Filho(PSD). Também estava presente o Radialista Emerson Machado.

“Agradeço a todas as mensagens de felicitações que recebi pela eleição a mesa diretora. O que aumenta a minha responsabilidade para com este mandato que me foi concedido pelo povo paraibano”, destacou Rômulo Gouveia.

Rômulo retornou a Campina Grande onde na segunda irá participar de uma reunião com o Ministro da Embaixada de Israel no Brasil, Itay Tagner, que vem a Paraíba a seu convite para participar de uma reunião de trabalho e troca de experiências no INSA. A reunião está marcada para começar as 09h da segunda(06).