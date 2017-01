Rômulo Gouveia visita CMJP e reafirma laços entre Poderes Legislativos

O deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) fez uma visita de cortesia ao presidente da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), vereador Marcos Vinícius (PSDB), na manhã desta sexta-feira (20).

Segundo o parlamentar paraibano, o objetivo do encontro foi reafirmar seu apoio à nova Mesa Diretora da Casa e manter firmes os laços entre os dois Poderes Legislativos (municipal e federal).

O presidente Marcos Vinícius enfatizou que Rômulo Gouveia foi muito importante no desenvolvimento de parcerias com a esfera federal para a aquisição da atual estrutura de comunicação da CMJP.

“Ele é um nome muito forte para continuar intermediando avanços do setor com a ajuda do Governo Federal”, pontuou Marcos Vinícius.

Já Rômulo Gouveia disse que sempre teve uma relação muito boa com a administração do Legislativo pessoense e tem certeza de que esse cenário se manterá.

“Vamos pensar novas parcerias na área de comunicação e também no Interlegis, que trabalha com capacitação das Casas Legislativas do país”, observou o deputado federal.

Também estiveram presentes no encontro os parlamentares Bispo José Luiz (PRB), Chico do Sindicato (PT do B), Dinho (PMN), Fernando Milanez Neto (PTB), Humberto Pontes (PT do B), João dos Santos (PR) e Léo Bezerra (PSB).