Rômulo Gouveia participa de várias posses neste domingo

Presidente estadual do PSD, o deputado federal Rômulo Gouveia rompe o ano em João Pessoa com amigos e familiares e vai prestigiar a posse de vários prefeitos neste domingo (1).

O parlamentar lamentou não poder participar de todas as posses de aliados, especialmente as dos eleitos pelo PSD, mas desejou boa sorte aos administradores e vereadores que assumem um novo mandato no início de 2017.

Pela manhã deste domingo, Gouveia vai participar da posse do prefeito eleito de Bayeux, Berg Lima. A cerimônia está marcada para acontecer às 8h30, na Câmara Municipal. Em seguida, às 9h30, ocorre a ‘Posse Festiva’ em frente à Prefeitura Municipal de Bayeux.

O evento terá a participação da Guarda Municipal, agentes de trânsito, Banda Marcial 6 de Junho, além da presença de autoridades e da população.

Logo depois, Rômulo parte para a cidade de Jacaraú, onde participa de atividades da posse do prefeito Elias Costa, e depois segue para Matinhas para prestigiar a posse da prefeita Fátima Silva. O deputado ainda vai participar da posse do prefeito de Areial, Adelson Gonçalves.

Gouveia também vai prestigiar a posse do prefeito reeleito de Campina Grande, Romero Rodrigues, em solenidade prevista para as 17 horas, no Teatro Municipal Severino Cabral.

O deputado participou da diplomação do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, e, como mais uma vez as solenidades de João Pessoa e Campina Grande têm o mesmo horário, desta vez, o deputado irá à Campina.

O deputado ainda pretende participar das posses dos prefeitos de Caturité, Zé João; Barra de Santana, Cacilda Lopes e o de Alcantil, Milton Rodrigues.

Mais cedo, Rômulo Gouveia divulgou, nas redes sociais, uma mensagem de felicitação aos paraibanos pela passagem do ano, desejando dias melhores à população.

Ascom