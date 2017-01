Rômulo Gouveia participa das festividades a São Sebastião

O deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) participou das festividades alusivas a São Sebastião em duas cidades paraibanas, Pirpirituba e Olivedos, nesta sexta (21). O santo é padroeira dos municípios e festejado nas cidades.

Na cidade de Pirpirituba, localizada na região do Brejo da Paraíba e distante 116 km da capital João Pessoa, Rômulo Gouveia participou da Procissão em Homenagem ao Padroeiro, São Sebastião.

Gouveia percorreu as principais ruas da cidade conhecida pela produção de Cachaça de alta qualidade, ao lado do prefeito Denilson de Freitas Silva; do vice Ronaldo José da Silva de Abreu; do presidente da Câmara, Givanilson Lira de Freitas(PSD); do ex-prefeito Rinaldo de Lucena Guedes, do vice-prefeito de Serra da Raiz Luiz Gonzaga Bezerra Duarte(PSD); da deputada estadual Camila Toscano; além de outras autoridades e de uma multidão.

“Tenho contribuído para o desenvolvimento de Pirpirituba com Rinaldo e agora vamos continuar o trabalho com Didiu”, destacou o parlamentar federal.

Depois, o deputado se deslocou para Olivedos, na região do Cariri paraibano e distante 201 km da capital. Em Olivedos, o deputado participou também das festividades alusivas a São Sebastião e da festa profana chamada de ‘Festividades de Janeiro’ que a quatro anos não acontecia na cidade.

Gouveia assistiu uma apresentação do Grupo de Jovens em frente a Igreja Matriz e depois prestigiou o show do artista paraibano Niedson Lua, que levou uma multidão a praça pública.

Rômulo Gouveia estava acompanhado do prefeito José de Deus Anibal Leonardo(PSD), do vice Pedro Jarsom Verissinho de Sousa, do Presidente da Câmara Eduardo Almeida Souto, outros vereadores e lideranças de toda região.