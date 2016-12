Rômulo Gouveia lamenta a violenta morte de empresária campinense

O deputado federal Rômulo Gouveia lamentou, neste domingo (25), a morte da empresária Célia Márcia Santos Cirne, durante uma tentativa de assalto no Centro da de Campina Grande, neste sábado (24).

Célia era casada com o médico Valfredo Cirne e mãe dos empresários Henrique e Gustavo Cirne.

Foto: Ascom

O deputado lamentou que no dia em que as famílias se unem para celebrar a vida, o amor e o menino Jesus Cristo, a família Cirne tenha que chorar a amarga dor que a morte traz ao levar de forma repentina as pessoas amadas.

Gouveia lamentou ainda que a partida de Célia tenha sido consequência da violência que vitima várias pessoas todos os dias.

Rômulo destacou a altivez de Célia Cirne, o empreendedorismo e o carisma que ela nutria aos que lhe conheciam.

Da Redação com Ascom