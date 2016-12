Rômulo Gouveia isenta governo do Estado de culpa na crise hídrica

Nessa segunda-feira (26), o deputado estadual Rômulo Gouveia (PSD) isentou o governador Ricardo Coutinho (PSB) de responsabilidade pela crise hídrica que inúmeras cidades paraibanas vêm enfrentando.

De acordo com o parlamentar, toda a classe política paraibana vem trabalhando com afinco em prol da solução do grave problema que assola a região.

“Acho que essa questão hídrica não é culpa de governo. Então, no meu ponto de vista, não é querendo defender os governos e a classe política, mas não é culpa de gestão de governo. Eu não vejo omissão, pelo contrário, os senadores, os deputados federais, até quando eu não estive na legislatura, o próprio atual governador sempre cobrou esta obra, então, não é porque estamos em campos opostos que eu vou dizer que o governador Ricardo Coutinho não cobrou essa obra, o secretário de Recursos Hídricos, João Azevedo, sempre esteve muito vigilante, foi às reuniões em Brasília, foi às audiências, mostrou o quadro”, revelou.

