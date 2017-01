Rômulo Gouveia destaca programa habitacional desenvolvido por Cartaxo

Presidente estadual do PSD, o deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) destacou, neste domingo (29), a importância do programa habitacional que o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSD), vem desenvolvendo na cidade. O deputado afirmou que o modelo implantado na Capital serve de exemplo para outras cidades.

Na ultima semana, Gouveia participou da entrega de 256 apartamentos, na Zona Oeste de João Pessoa.

“De 2013 até agora, o prefeito Luciano Cartaxo já entregou 4.028 unidades habitacionais e ultrapassou a marca de 16 mil pessoas beneficiadas com a casa própria. O investimento da PMJP contribui para a redução do déficit habitacional , contribuindo diretamente para a mudança de vida de milhares de pessoas. No momento, estão em construção 5 mil novas casas pelo governo municipal”, destacou o deputado.

De acordo com a Prefeitura, no próximo mês de março devem ser entregues os últimos apartamentos do Residencial Vieira Diniz, concluindo todo o trabalho.

O residencial possui 992 apartamentos divididos nos blocos A e B, com unidades adaptadas para o acolhimento de idosos ou pessoas com deficiência.

Os imóveis possuem 45 m², incluindo áreas privativas e de uso comum e contam com sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço.

Além das 900 pessoas contempladas na última semana, a gestão de Cartaxo já havia contemplado, neste início de ano, e 1.340 pessoas que moravam na comunidade e sofriam com os riscos de alagamento e de queda da barreira e, em dezembro, foi a vez de 192 famílias que moravam na comunidade Capadócia e na ocupação no Hotel Tropicana, no Centro. Eles ganharam moradias no Residencial Vista Alegre, o Colinas do Sul.