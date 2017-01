Rômulo Gouveia acompanha ministro da Ciência e Tecnologia na Paraíba

Presidente estadual do PSD, o deputado federal Rômulo Gouveia acompanha o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Gilberto Kassab, que irá debater questões relativas ao apoio à área de ciência e tecnologia na capital do estado, João Pessoa.

Representantes do setor de comunicações também vão se reunir com Gilberto Kassab. Encontro vai acontecer na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, localizada na Av. João Cirillo da Silva.

Gilberto Kassab, se reúne, nesta quinta-feira (12), com representantes dos setores de ciência e tecnologia e de comunicações do estado da Paraíba. O encontro está marcado para as 12h.

Kassab será recebido pelos prefeitos de João Pessoa, Luciano Cartaxo, e de Campina Grande, Romero Rodrigues Veiga. Também estarão presentes deputados federais, o diretor do Instituto Nacional do Semiárido (Insa), Salomão Medeiros, e a presidente do Conselho de Secretários Nacionais para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação (Consecti), Francilene Garcia, além de outras autoridades.

O Insa é uma unidade de pesquisa do MCTIC presente na Paraíba. Sediado em Campina Grande, o instituto foca a sua atuação em gestão da informação e conhecimento; desertificação; sistemas de produção; recursos hídricos; biodiversidade; conservação e uso sustentável dos recursos naturais; e desenvolvimento de tecnologias sociais. Além disso a entidade é correspondente internacional do Brasil junto à Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (UNCCD).

