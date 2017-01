Rômulo garante apoio a Luciano Cartaxo em 2018: “Contará com o nosso apreço”

O deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) comentou sobre a possibilidade de o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSD), disputar o Governo do Estado em 2018 e mencionou que a decisão cabe apenas a ele.

Também destacou que o partido está pronto para apoiar a candidatura de Luciano e que está fazendo um trabalho para que a legenda cresça.

– A decisão é do prefeito, ainda tem o desafio de administrar, mas se o prefeito Luciano tiver a pretensão sabe que contará com o partido, tanto com a direção nacional, como com a direção estadual. Ele contará com o nosso apoio, com o nosso apreço. O nosso objetivo é fortalecer o PSD para 2018 e eu tenho feito esse trabalho de ampliar o partido.

As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.

Da Redação