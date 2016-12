Rômulo é o deputado com maior produção legislativa do Brasil

A defesa do consumidor, melhoria da saúde, segurança e educação predominam as iniciativas legislativa do deputado. A atividade de Gouveia tem sido destacada na imprensa nacional devido a atuação do parlamentar.

Além dos projetos de leis, Rômulo também apresentou 76 projetos de indicação e propôs a diversos ministérios iniciativas de melhoria, entre elas a melhoria em aeroportos da Paraíba e ações para potencializar os recursos hídricos no Estado.

Na tribuna, Rômulo debateu temas nacionais e destacou pleitos da Paraíba, além de cobrar o cumprimento dos deveres dos entes federativos, a exemplo da segurança pública que foi tema de alguns pronunciamentos do deputado.

Rômulo também representou o Brasil em três missões internacionais e integra o Parlamento do Mercosul (Parlasul). Em 2016, Gouveia foi enviado pela Câmara Federal para participar da 3º e 4ª Conferência Internacional de Segurança, em Israel, além de participar da sessão do parlamento Latino-Americano e Caribenho, no Panamá, nos dias 03 a 05 de agosto.

O deputado também é autor de 210 requerimentos, uma Proposta de Emenda a Constituição, dois decretos legislativo, cinco requerimento de informação e outras cinco relatorias.

Da Redação com Ascom