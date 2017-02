Rômulo é confirmado na chapa para nova Mesa Diretora da Câmara

foto: ascom

O deputado federal paraibano, Rômulo Gouveia (PSD), foi confirmado nesta quarta-feira (01) como integrante da chapa que vai disputar a nova Mesa Diretora da Câmara Federal. A eleição está marcada para esta quinta-feira.

O paraibano vai disputar o cargo de 4ª secretário, conforme indicação de seu partido, na chapa encabeçada pelo atual presidente da Casa Legislativa, deputado Rodrigo Maia (DEM).

O bloco parlamentar que apoia a chapa é composto por 358 deputados, de 13 partidos.

Ao falar sobre a confirmação de seu nome na chapa, Rômulo informou que já iniciou as articulações para garantir a vitória da chapa.

“Agora já estou articulando para a votação em plenário. Acredito que a parte mais difícil foi a escolha do partido, mas tudo aconteceu sem conflito. Disputei com dois grandes companheiros e a maioria da bancada me escolheu”, afirmou o deputado, em entrevista a uma emissora de rádio de João Pessoa.