Rômulo detalha visita do ministro Gilberto Kassab, na Paraíba

O deputado Rômulo Gouveia (PSD) detalhou a visita do ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, à Paraíba e destacou que o encontro foi muito positivo, onde os prefeitos de João Pessoa e Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB) e Luciano Cartaxo (PSD), respectivamente, tiveram a oportunidade de apresentar demandas.

Ele destacou que a visita de Gilberto foi no sentido de reafirmar o compromisso com as instituições públicas de ensino do Estado.

– A visita foi para reiterar o compromisso com as instituições de ensino e, ao mesmo tempo, dar continuidade dos trabalhos do ministério na Paraíba – frisou.

As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.

Da Redação