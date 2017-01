Romero visita a AeC e recebe a confirmação de mais 300 novas vagas de emprego

A empresa AeC, localizada no bairro do Cruzeiro, vai empregar a partir deste dia 27 de janeiro, mais 300 profissionais.

A boa notícia foi anunciada na manhã desta quinta-feira, 12, durante visita à empresa por parte do prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que foi recebido por gerentes e colaboradores daquela que é uma das maiores empregadoras na cidade.

O anúncio confirma a tendência de Campina Grande se diferenciar das demais cidades do país, nas quais o desemprego é crescente.

A AeC é uma das maiores empresas de outsourcing do Brasil, com mais de 20 anos de mercado. Oferece serviços de contact center em todo o país, atendendo empresas de diversos segmentos como telecomunicações, financeiro, governo e serviços de saúde, entre outros.

Em Campina Grande, ela está em atividade há cinco anos. Atualmente, emprega cerca de seis mil pessoas, sendo a segunda maior empregadora da cidade.

O prefeito realizou a visita na companhia do secretário de Desenvolvimento Econômico (Sede), Luiz Alberto Leite, e do coordenador da Codecom, jornalista Marcos Alfredo Alves. Eles foram recebidos pelos gerentes Rodrigo Versiani e Rubens Oliveira; Nelson Santos (consultor institucional) e Leni Mendonça (colaboradora).

Durante a visita, o prefeito campinense também foi alvo de calorosa acolhida por parte dos funcionários da empresa, tendo sido bastante cumprimentado pela equipe de trabalhadores.

Todos reconheceram o empenho do governo municipal em dotar a cidade da infraestrutura necessária e também de políticas de incentivos à instalação de empreendimentos de porte nacional e até internacional.

De acordo com o gerente de operações da AeC, Rodrigo Versiani, a visita do prefeito foi marcada pela boa notícia de que a empresa está abrindo mais 300 vagas na cidade.

Ele fez questão de convidar o prefeito para o evento que marcará a integração dos novos trabalhadores.

“Realmente, a nossa programação acontecerá neste dia 27 de janeiro e, é claro, queremos contar com a presença do prefeito Romero Rodrigues, nosso parceiro de primeira hora no processo de expansão da AeC em Campina Grande. Agora mesmo, temos a recuperação de ruas no entorno da empresa, sendo esta ação muito importante para quem se dedica à atividade econômica na cidade”, afirmou.

Feliz com a acolhida, o prefeito Romero Rodrigues fez questão de agradecer aos dirigentes da empresa pela política de permanente expansão na cidade, oferecendo cada vez mais novas oportunidades de trabalho e proporcionando mais geração de renda, o que fortalece a economia local.

“Devo destacar a trabalho da nossa equipe no sentido de melhorar a infraestrutura da cidade, criando as condições estratégicas necessárias para fazer com que a economia local seja uma das mais pujantes do Brasil, a qual, nos últimos, cresceu cerca de 14% em termos de PIB (Produto Interno Bruto), conforme dados revelados pelo IBGE”, destacou.

Por sua vez, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Alberto Leite, elogiou a AeC por ser a porta de entrada de muitas pessoas no mercado de trabalho.

“De fato, o primeiro emprego, a primeira oportunidade corporativa, tem sido proporcionada pela AeC, oferecendo um tratamento especial a todos aqueles que dão seus primeiros passos na vida profissional. Além disso, ela contribui e participa de inúmeros outros projetos que contam com a parceria do governo municipal”, declarou.

