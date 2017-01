Romero vai criar Controladoria Geral do Município

A Prefeitura de Campina Grande vai contar com uma Controladoria Geral. O anúncio foi feito pelo prefeito Romero Rodrigues. Segundo ele, o novo órgão será fundamental para o controle de gastos e acompanhamento de atos administrativos.

“Ao longo da nossa primeira gestão, de 2013 a 2016, a nossa equipe se esmerou neste tipo de cuidado, mas pelo princípio do zelo ao patrimônio público queremos o aperfeiçoamento desta atividade”, afirmou.

Segundo o prefeito, será enviado brevemente um projeto de lei à Câmara Municipal de Campina Grande objetivando-se a criação da Controladoria local. O prefeito, inclusive, já manteve contatos e formulou convite para servidor técnico concursado da CGU – Controladoria Geral da União.

“Sozinho não posso cumprir tamanha tarefa, daí a necessidade de termos um profissional especializado para o exercício de uma missão tão importante”, garantiu.

Embora ainda não exista a Controladoria, o prefeito ressaltou que o controle de gastos e o equilíbrio fiscal tem sido uma regra rigorosamente aplicada à gestão municipal desde o seu início, em 2013.

“Fomos firmes nisso, mas agora é hora de aperfeiçoar este tipo de atividade, pois zelamos pela transparência, respeito ao erário, boa aplicação de recursos públicos e contenção de gastos”, acrescentou.

Mas a meta do prefeito, em sua segunda gestão, não se limitará à implantação da Controladoria Geral do Municipal, cujo papel vai ser o de exercer a plena fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e das entidades públicas da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas.

Outra iniciativa a ser implementada nesta segunda gestão será a transformação da Secretaria-adjunta de Finanças em Secretaria Executiva de Receita, sendo isso mais uma ação destinada a modernizar a máquina administrativa, aperfeiçoando, sobretudo, o setor de arrecadação.

Codecom/CG