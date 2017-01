Romero se reúne com superintendente da Sudene, nesta segunda

O superintendente de Sudene, Marcelo Neves, conheceu na manhã desta segunda-feira, 30, o Complexo Aluízio Campos, que contará com mais de quatro mil casas, além de polos comercial e industrial.

Ele foi recebido pelo prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues; deputado federal Rômulo Gouveia; secretários André Agra (Planejamento) e Luiz Alberto Leite (Desenvolvimento Econômico), além de outras autoridades municipais. Também acompanhou a visita o ex-prefeito de Queimadas, Jacó Maciel.

Esta é a primeira visita do superintendente ao município, que ficou impressionado com a grandiosidade do empreendimento, localizado no bairro do Ligeiro.

Ele ouviu do prefeito Romero Rodrigues e do deputado Rômulo Gouveia o detalhamento da obra, tendo as autoridades solicitado o apoio de Marcelo Neves para o desenvolvimento de ações nas áreas hídrica e industrial de Campina Grande.

Ao final da reunião, o superintendente fez uma avaliação positiva do encontro, destacando a importância da parceria entre a Sudene e a Prefeitura de Campina Grande.

“Aqui estamos para conhecer o Aluízio Campos e outros projetos da cidade. Queremos, então, atender as demandas da cidade na medida do possível, mesmo porque já temos, no orçamento da Sudene, uma emenda de bancada que foi designada para o projeto Aluízio Campos, por parte do deputado federal Rômulo Gouveia, no valor de R$ 12 milhões”, explicou.

Quanto às demais demandas da cidade, Marcelo Neves disse que serão devidamente estudadas, pois a meta é realmente concretizá-las, contribuindo para o desenvolvimento da cidade em setores como a indústria e segurança hídrica.

“Campina Grande tem uma série de projetos já prontos, o que irá facilitar a obtenção de recursos para o cumprimento dessas demandas, a exemplo do sonhado projeto Multilagos”, afirmou.

Por sua vez, o deputado federal Rômulo Gouveia considerou positiva a presença do superintendente na cidade, pois, com isso, o governo municipal avança no encaminhamento e apresentação de projetos importantes para o seu pleno desenvolvimento.

“Neste contexto tratamos três pontos: Complexo Aluízio Campos, projeto Multilagos e a implantação do centro de calçados e confecções na cidade. Daí ter sido muito importante a sua presença na cidade”, acrescentou.

Enquanto isso, o prefeito Romero Rodrigues lembrou que o governo municipal está sempre aberto ao diálogo e à formulação de parcerias com os mais diversos órgãos federais ou regionais tendo como meta impulsionar o progresso local.

Ele destacou que a cidade ganha mais um aliado na execução de projetos capazes de melhorar as condições sociais, habitacionais e econômicas da sua população.