Romero se reúne com novo superintendente da Caixa Econômica da Paraíba

O prefeito Romero Rodrigues manteve reunião, na manhã desta quinta-feira, 19, com o novo superintendente da Caixa Econômica Federal da Paraíba, Marcos Vinícius.

Acompanhado do vice-prefeito Enivaldo Ribeiro e de vários auxiliares, Romero foi recebido por Vinícius e equipe na sede da CEF, no centro de Campina Grande.

Além da visita de cortesia, Romero tratou com Marcos Vinícius e seu time de técnicos sobre a tramitação dos projetos de interesse do Município junto à CEF.

Mereceram destaque as liberações de recursos para habitação, saneamento e a obra do Canal de Bodocongó.

Acompanharam Romero e Enivaldo na reunião os secretários André Agra (Planejamento), Paulo Diniz (Administração), Fernanda Ribeiro (Obras), Joab Pacheco (Finanças) e o procurador geral do Município, José Mariz.

O superintendente Marcos Vinícius agradeceu a visita do prefeito e vice-prefeito, ressaltando sua disposição de manter um laço muito estreito com a gestão, facilitando ao máximo a tramitação dos processos no âmbito da Caixa da Paraíba.

O prefeito Romero Rodrigues, por sua vez, expressou também sua gratidão em nome de toda a equipe da Prefeitura e disse não ter dúvidas de que essa nova fase na relação institucional entre a CEF e o Município será muito proveitosa.