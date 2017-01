Romero se encontra com ministro e fecha parceria com prefeita de Monteiro

Foto: Codecom/CG

O prefeito Romero Rodrigues manteve encontro, no início da tarde desta quarta-feira, 18, com o ministro Helder Barbalho, da Integração Nacional, no canteiro de obras do Eixo Leste da obra de Transposição do Rio São Francisco, em Monteiro, no Cariri.

Na oportunidade, Barbalho reforçou a Romero a aceleração dos serviços que beneficiam diretamente Campina Grande e região.

O encontro de Romero com o ministro aconteceu por volta de meio-dia, no canteiro do túnel Giancarlo, em Monteiro. O prefeito campinense esteve acompanhado dos secretários Manoel Ludgério (Chefe de Gabinete) e Geraldo Nobre (Serviços Urbanos e Meio Ambiente).

Mais cedo, Romero Rodrigues foi recebido pela prefeita Anna Lorena, de Monteiro. O prefeito de Sumé, Eden Duarte de Souza, também integrou a comitiva de recepção a Helder Barbalho. O deputado estadual João Henrique (PSDB) e várias outras lideranças da região também participaram do encontro.

Foto: Codecom/CG

Com a prefeita Anna Lorena, Romero acertou parcerias de apoio para a aceleração dos serviços de escoamento das águas do São Francisco, a partir do município do Cariri até Campina Grande. O prefeito disponibilizou máquinas e pessoal para reforçar as obras.

Após o encontro, Romero e comitiva foram recepcionados pelo deputado João Henrique e pela ex-prefeita Edna Henrique com um almoço, em Monteiro.