Romero Rodrigues vistoria obras da nova etapa da Alça Leste

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, realizou uma visita técnica à Alça Leste, na manhã desta quarta-feira, primeiro de fevereiro, ao lado da secretária de Obras do município, Fernanda Ribeiro, para acompanhar mais uma etapa importante da obra.

É que o trecho que liga a BR 230, passa pela rotatória da Alça e chega à rua Fernandes Vieira, no bairro do Mirante, está recebendo o processo denominado imprimação, passo que antecede a aplicação do asfalto final. As estimativas são de que tudo fique pronto no prazo de 30 dias.

“Estamos dando sequência à execução da obra e cumprindo um compromisso que firmei recentemente, dizendo que nos próximos 30 dias estaríamos efetuando a pavimentação da primeira etapa da Alça Leste. A Construtora Light Engenharia está colocando a parte preparatória para receber o asfalto, que é chamada imprimação, e, nas próximas semanas, será aplicado o asfalto. Em seguida daremos sequência ao restante da obra, seguindo até a avenida Santo Antônio”, explicou Romero Rodrigues.

O serviço de imprimação aumenta a coesão da superfície e melhora as condições de aderência entre as camadas do pavimento em asfalto.

Como o próprio nome da técnica indica, o objetivo principal é impermeabilizar a camada inferior e aumentar a aderência da camada superior.

De acordo com Fernanda Ribeiro, secretária de Obras, a parte de desaceleração e aceleração na BR 230 será um processo mais delicado, mas que também deverá ficar pronto dentro do prazo previsto. Além disso, serão implantadas calçadas e grama em toda a extensão da Alça Leste.

“Esta obra é muito importante para a cidade de Campina Grande e nossa expectativa é poder concluí-la o quanto antes. Aqui esperamos ter uma grande expansão imobiliária e vários bairros serão beneficiados, visto que a extensão total da Alça Leste é de 6,2 Km, passando pelos bairros Mirante, Monte Castelo, José Pinheiro e Santo Antônio, em áreas que eram predominantemente rurais”, ressaltou Fernanda Ribeiro.

A Alça Leste vai interligar a BR 230 (no sentido João Pessoa/Campina Grande) ao bairro do Santo Antônio.

O investimento total da obra está orçado em R$ 16 milhões, com recursos do Governo Federal e contrapartida da Prefeitura de Campina Grande.

“A construtora está cumprindo rigorosamente o cronograma da obra e eu me comprometi, inclusive, mesmo antes do Governo Federal liberar os recursos, em antecipar o que for necessário para a medição do segundo trecho e seguir com a execução da Alça Leste. Isso porque nós consideramos esta obra como essencial, tanto no ponto de vista de mobilidade urbana, como de expansão imobiliária. Queremos transformar essa área em uma área urbana”, disse Romero.

Segundo o prefeito, também está sendo discutida uma expansão, que interligue a Alça Leste ao Condomínio Campos do Conde, passando por dentro do bairro Santa Terezinha.

E, já previsto no projeto inicial da Alça Leste, Romero Rodrigues garantiu que a via contará com uma ciclovia e moderna iluminação, está última a ser implantada no primeiro trecho tão logo as obras sejam concluídas.