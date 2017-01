Romero Rodrigues vai liberar novo lote para pagamentos de cachês de artistas

Dando cumprimento a uma determinação do prefeito Romero Rodrigues, a Secretaria de Finanças do Município está promovendo, nesta sexta-feira, 6, a liberação de um novo lote de pagamentos de cachês aos artistas que ainda tinham pendências com o Maior São João do Mundo.

O total de recursos só nesta sexta é da ordem de R$ 250 mil para bandas e músicos que integraram a grade de programação do evento em 2016.

Nesta quinta, Romero já tinha autorizado a liberação de recursos na ordem de R$ 500 mil para quitação de débitos pendentes.

De acordo com o secretário Joab Pacheco, até a próxima quarta-feira, 11, todo o restante das pendências serão quitadas pela Secretaria de Finanças, cumprindo cronograma estabelecido pelo próprio prefeito.

O titular da Sefin voltou a afirmar que as liberações vêm ocorrendo à medida em que os processos superam problemas e exigências de ordem burocrática que fazem parte da tramitação do pagamento.

Em apenas dois dias, com a liberação de R$ 750 mil para quitação dos débitos com o Maior São João do Mundo, a Prefeitura já conseguiu liquidar mais de 90% das pendências com as atrações, já que, desde o segundo semestre de 2016, mais de uma centena de artistas já tinham sido contemplados com as quitações.

Basicamente, os artistas que estavam com essas pendências tiveram atraso na solução porque a Prefeitura teve de absorver o compromisso que originalmente tinha sido acertado com a empresa Aliança, responsável pela captação de patrocínios para o evento de 30 dias.

