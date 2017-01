Romero Rodrigues se reúne com a prefeita de Caruarú

O prefeito Romero Rodrigues tem em sua agenda na manhã desta quinta-feira, 26, dois importantes compromissos: participa de um encontro promovido pela União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação (Undine) em Campina Grande com secretários e representantes do setor de praticamente todos os municípios paraibanos e, em seguida,

se reunirá com a prefeita de Caruaru, Raquel Lyra (PSDB), que faz sua primeira visita oficial à cidade após ser empossada, em janeiro deste ano.

Como anfitrião do encontro da Undime, programado para ter início às 8h30, no Teatro Municipal Severino Cabral, Romero Rodrigues destacará em sua saudação aos presentes as perspectivas para este ano no segmento da educação básica, notadamente os desafios que os gestores municipais têm a enfrentar neste momento de crise nacional na economia e de mudanças em relação aos repasses federais.

Até o final da tarde desta terça-feira, 25, mais de 400 inscrições tinham sido feitas junto à organização do evento.

Após participar do evento no Teatro Municipal, o prefeito campinense se reunirá com a colega Raquel Lyra, em local ainda a ser definido.

Na ocasião, Romero Rodrigues abordará com a prefeita de Caruarú sugestões em relação a uma possível parceria entre Campina Grande e o município de Pernambuco para a realização do São João 2016 nas duas cidades nordestinas onde o evento ganhou projeção nacional.

“Nossa intenção é sairmos do status de concorrentes para parceiros, no que tivermos em comum para otimização da festa”, adiantou Romero.