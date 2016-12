Romero Rodrigues participa de confraternização com os servidores da Sesuma

Em clima de muita de descontração, ao som do cantor e secretário de Cultura Capilé, os servidores e colaboradores da Sesuma receberam o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, nesta quinta-feira, 22, para a confraternização natalina da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente.

Foto: Codecom/CG

O encontro aconteceu no antigo DTO, às margens do Açude Velho, onde hoje funciona o Delur (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), e contou com as presenças dos secretários Geraldo Nobre (Sesuma) e Paulo Roberto Diniz (Administração), além do vereador João Dantas, representando a Câmara Municipal.

Na ocasião, o prefeito Romero Rodrigues agradeceu a todos os servidores pelo empenho na limpeza urbana da cidade, que na avaliação do gestor vem a ser um dos aspectos mais elogiados de Campina Grande, seja por turistas ou pelo próprio povo campinense.

“Antes de qualquer coisa, a cidade tem que ser boa para quem nela vive, e é por isso que nós temos esse zelo com a nossa limpeza urbana. Todos aqui, sem distinção de cargo, estão de parabéns, porque Campina é limpa de janeiro a janeiro”, afirmou o gestor.

Foto: Codecom/CG

Como em todos os anos, desde 2013, Romero aproveitou a confraternização para entregar aos prestadores de serviço uma cesta natalina, além também de participar do sorteio de dez liquidificadores e duas bicicletas para os presentes.

Codecom/CG