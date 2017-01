Romero Rodrigues diz que crise hídrica é ocasionada por falta de investimentos

Foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

O prefeito Romero Rodrigues falou sobre a crise hídrica destacando que o que depende da Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG) será feito. Segundo o gestor, a PMCG está agindo realizando ação emergencial e adquiriu uma perfuratriz.

– Estamos perfurando poços de forma bastante intensa, avançando significativamente, cobrando do governo do Estado a providência em relação a questão do trecho Monteiro ao Açude de Boqueirão e também na transposição do São Francisco- falou.

Ele também falou sobre a municipalização do serviço de água e esgoto de Campina Grande. Romero esclareceu que há mais de 50 anos a PMCG fez um concessão para a Cagepa, que gerencia o abastecimento d’água da cidade, mas não recebe outorga.

– A Cagepa não investe no sistema de abastecimento, tanto é que essa crise hídrica também é por falta de investimento. Não pode fazer investimento só no problema. Tem que ser uma coisa gradativa, sistemática, de forma intensa para na realidade dotar o sistema de alguma coisa que tenha uma forma de resolver um problema emergencial como esse. Não temos hoje porque a Cagepa, simplesmente, não investe – destacou.

Romero informou que a municipalização do serviço de água será discutida com entidades do município e a sociedade.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.