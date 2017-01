Romero Rodrigues acompanhará agenda do ministro da Integração Nacional

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, receberá na próxima segunda-feira, 30, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, que estará na Paraíba para dar continuidade às inspeções nos trabalhos de saneamento das barragens de Poções e Camalaú, localizadas nos municípios de Monteiro e Camalaú, respectivamente, que receberão águas da transposição do São Francisco.

Conforme a agenda do ministro, essas vistorias deverão ocorrer entre às 13h e 14h. Em Campina Grande, onde será recebido pelo prefeito Romero Rodrigues, o ministro deverá chegar por volta das 16h para uma solenidade na Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP).

Na FIEP acontecerá a Cerimônia de Prestação de Contas à Sociedade Paraibana sobre o andamento das obras do Projeto de Integração do São Francisco (PISF) e o anúncio de Ações para minimização dos efeitos da seca na Paraíba.

A expectativa é de que o ministro Helder Barbalho, apresente soluções para a crise hídrica na Paraíba, notadamente em Campina Grande, que sofre com os efeitos da falta de chuva e o desabastecimento de açudes, como o Epitácio Pessoa (Boqueirão), responsável por levar água para a cidade de Campina Grande.

Hoje o açude está com menos de 5% da sua capacidade total de água (a capacidade total é de 411.686.287 metros cúbicos de água).

A visita também será acompanhada pelo deputado federal Rômulo Gouveia (PSD), que já esteve reunido com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho.

O deputado apresentou ao ministro uma alternativa emergencial para o abastecimento de cidades que sofrem com a seca, no período em que a Transposição do São Francisco permanecer em obras, como a liberação de recursos para Campina Grande. Do aeroporto de Campina Grande, o ministro retornará para Brasília.