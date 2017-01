Romero recebe prefeita Raquel Lyra propõe parceria no São João entre CG e Caruaru

Na manhã desta quinta-feira, 26, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, recebeu a nova prefeita de Caruaru, Raquel Lyra, para discutir possíveis parcerias que podem ser estabelecidas em prol dos dois maiores eventos juninos da cultura nordestina, realizados no mês de junho nas duas cidades.

Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco são conhecidas por realizarem “O Maior São João do Mundo” e “O Maior e Melhor São João do Mundo”, respectivamente, e sempre houve grande rivalidade entre os dois municípios, tendo seguidores e admiradores do mundo inteiro em ambos os eventos.

“Caruaru x Campina. Treze x Campinense. São rivalidades que muitas vezes são até saudáveis, no sentido de agregar valor. Recebemos hoje a Prefeita de Caruaru, Raquel Lyra, que nos procurou para que a gente possa dialogar em torno da realização das nossas festas juninas. Juntar as forças dos dois municípios para contratar mais barato, combinar, eventualmente, alguma programação que pudesse acontecer no mesmo dia em Caruaru e em Campina Grande, primando pela economicidade, mas sem perder a qualidade dos eventos, seria bom para os dois municípios e para o público que vem de várias partes do país e se divide entre os dois eventos”, destacou Romero Rodrigues.

Raquel Lyra, prefeita de Caruaru, explicou que solicitou esse encontro para discutir estratégias para exaltar ainda mais a cultura nordestina através das festas juninas de Campina Grande e Caruaru.

A ideia é buscar atrações importantes para o São João, realizar contratações conjuntas e o que mais for viável para uma boa parceria, com redução de custos para os dois municípios.

“Estamos aqui para fazer um acordo de paz! Poder fazer um jogo de ‘ganha-ganha’, trabalhar a nossa identidade cultural, fortalecer os laços, reduzir custos, trabalhando juntos em ações estratégicas para a maior festa que tem a identidade cultural do nordestino, em Caruaru e em Campina Grande. Eu quero vir aqui na festa de São João e quero convidar o prefeito e toda sua equipe pra estar lá com a gente. Quando o meu pai foi prefeito de Caruaru e Cássio de Campina, foi feito o ‘Abraço do Forró’ e espero que nós possamos reeditar essa parceria já agora em 2017”, ressaltou a Prefeita de Caruaru, Raquel Lyra.

Além de Romero Rodrigues e de Raquel Lyra, participaram da reunião representantes das duas prefeituras, incluindo o vice-prefeito de Campina Grande, Enivaldo Ribeiro, Luiz Alberto Leite (Secretário de Desenvolvimento Econômico), André Agra (Secretário de Planejamento), Paulo Diniz (Secretário de Administração), Manoel Ludgero (Secretário Chefe de Gabinete), Antônio Hermano (Presidente do IPSEM) e Ivonete Ludgero (Presidente da Câmara de Vereadores de Campina Grande). De Caruaru, estiveram Lúcio Omena, Presidente da Fundação de Cultura e Turismo, que administra o São João de Caruaru, Chussely Souza (Chefe de Gabinete), José Pereira Souza (Assessor Especial), Ricardo Almeida (Secretário Executivo de Imprensa) e Álvaro Ribadaneira (Assessor).

Ao final do encontro, Romero Rodrigues presenteou Raquel Lyra com o álbum “Cores da Feira”, que retrata um pouco da história da Feira Central de Campina Grande. Além disso, foram repassados para a prefeita de Caruaru vários materiais gráficos sobre o São João de Campina Grande, incluindo panfletos, livro de apresentação do evento a patrocinadores e folders.

Romero Rodrigues falou ainda sobre os novos planos que estão sendo estudados para o São João de Campina Grande, destacando que, apesar de se basear em uma Parceria Público-Privada (PPP), o que prevê que a gestão do evento seja feita por uma empresa organizadora privada, “O Maior São João do Mundo” continuará sendo para o povo e com entrada gratuita.

“É importante deixar claro que nós não vamos privatizar. A festa é pública e todos vão continuar tendo acesso gratuito. A cultura regional será mantida, com nomes dos artistas que deverão ser contratados já no edital, incluindo também a parte religiosa do evento. É um modelo bem avançado para os padrões de hoje, pois se baseia em uma PPP (Parceria Público-Privada), e nós estamos estudando desde o final do ano passado. Nessa proposta, a Prefeitura seria a promotora da festa, mas a gestão do evento seria feita por uma organizadora. O objetivo principal é economizar substancialmente. Mas claro, que tudo irá se submeter ainda a um processo licitatório e não sabemos se será aplicado ainda ao São João deste ano”, explicou Romero.