Romero quer comtemplar suplentes de todas as coligações da sua base

Foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

O prefeito de Campina Grande Romero Rodrigues (PSDB) afirmou que está dialogando com os partidos aliados com objetivo de contemplar com mandato os primeiros suplentes de todas as coligações da base governista.

Romero revelou que está articulando junto aos partidos PSDB, PSDC, PRB, PMB e PSC para conseguir a ascensão dos suplentes.

– Já sinalizamos com o diálogo com o PSC, com a possibilidade de Teles Albuquerque. Já conversamos um pouco com o vereador Nelson. O vereador Joia Germano já se colocou à disposição e ainda do PSDC, também teve a sinalização do vereador Saulo Germano – disse.

Ele falou que encontra dificuldade nessa conversação apenas com os partidos PRB e PMB.

As declarações foram concedidas ao telejornal Itararé Notícias da TV Itararé (canal 18.1, digital, e 19, analógico, em Campina).

Da Redação