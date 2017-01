Romero prestigia inauguração de mais uma subestação da Energisa, em Campina

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, na companhia do vice-prefeito, Enivaldo Ribeiro, prestigiou na manhã desta segunda-feira, 30, a entrega solene da sexta Subestação (SED) de Energia Elétrica da Energisa Borborema que irá beneficiar mais de 29 mil clientes.

O investimento para construção do equipamento foi de mais de R$ 5 milhões, com potência total instalada de 22,5 MVA. A nova subestação fica localizada na rua Benedito Souza, no bairro do Serrotão.

A nova subestação é um importante investimento para garantir a redução das perdas elétricas e o carregamento dos alimentadores das Subestações Campina Grande II e Bela Vista, além de promover a expansão do consumo de energia da região, a melhoria dos níveis de tensão entregues aos clientes (sem variação) e a redução da falta de energia com agilidade na recomposição do fornecimento.

Romero Rodrigues foi recebido pelo diretor-presidente da Energisa, André Theolbad. Também compareceram à solenidade o deputado federal Rômulo Gouveia; o representante da Câmara Municipal de Campina Grande, vereador Bruno Faustino; secretários municipais Luiz Alberto Leite (Desenvolvimento Econômico) e André Agra (Planejamento); empresários Renato Lago (Fiep) e Marco Procópio (Associação Comercial de Campina Grande).

Segundo Jairo Perez, diretor técnico e comercial da Energisa Borborema, a nova subestação amplia a disponibilidade de energia e promove mais agilidade na recomposição do sistema elétrico, oferecendo, assim, mais confiabilidade ao abastecimento de energia para a região.

“A SED Borborema aprimora a segurança do sistema elétrico, trazendo conforto para os consumidores e desenvolvimento para a toda região”, reforçou o diretor.

Quem abriu a solenidade foi o diretor-presidente da Energisa, André Theolbad, destacando a atuação da empresa em benefício da população de Campina Grande e de outras cidades do Compartimento da Borborema.

Lembrou, ainda, que o prefeito Romero Rodrigues solicitou uma ação de reforço de energia na região, tendo como meta o atendimento das demandas de crescimento da cidade, que se expande economicamente mediante a implantação do complexo Aluízio Campos e de outros empreendimentos comerciais ou industriais.

Logo em seguida, o deputado federal Rômulo Gouveia reconheceu a importância da nova subestação, apontando ser fundamental este investimento para a economia da cidade, sobretudo em relação a necessidade do crescimento de aporte energético para a implantação de projetos, como o Complexo Aluízio Campos.

Já o prefeito Romero Rodrigues fez questão de lembrar o papel da empresa para ações sociais, a exemplo de apoio à FAP (Fundação Assistencial da Paraíba), publicação de livros e apoio às famílias com crianças com microcefalia.

Logo em seguida, reconheceu o trabalho da Energisa para o progresso campinense, em especial agora, por conta da expansão imobiliária e o advento de novas áreas habitacionais na cidade.

“De fato, só nesta área, a região Sudoeste de Campina Grande, onde foi implantada esta nova subestação, a expansão imobiliária é tremenda, com o advento de comunidades com mais de dez mil moradias. Isto beneficia, então, quem reside no Portal Sudoeste, Conjunto Major Veneziano, Raimundo Suassuna, Acácio Figueiredo, além de outras. Ela também servirá a para estruturação elétrica do Complexo Aluízio Campos”, afirmou.