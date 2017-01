Romero prestigia I Encontro da Undime/PB, em Campina

Com a presença de 400 representantes de todos os municípios do Estado, o Teatro Municipal de Campina Grande está sediando nesta quinta-feira, 26, o I Encontro da Undime/PB para Dirigentes Municipais de Educação da Paraíba, tendo como tema central “Orientações para a Gestão 2017/2020”.

O encontro foi aberto pelo prefeito Romero Rodrigues. Ao seu lado, na mesa de autoridades, estavam o secretário estadual da Educação, Aléssio Trindade de Barros; presidente da Undime e secretária de Educação de Campina Grande, Iolanda Barbosa; representante regional da Controladoria Geral da União (CGU), Gabriel Aragão e o vice-reitor da UEPB, Flávio Romero.

Como anfitrião do encontro da Undime, Romero Rodrigues destacou, em sua saudação, as perspectivas para este ano no segmento da educação básica. Ele destacou os desafios que os gestores municipais têm para enfrentar neste momento de crise nacional na economia e de mudanças em relação aos repasses federais.

Em relação a Campina Grande, Romero destacou o esforço que vem sendo feito com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino fundamental, o empenho para superar as metas do Ideb, a política de valorização dos educadores municipais, além de outros objetivos alcançados nos últimos anos, apesar da carência de recursos financeiros para o atendimento das novas demandas no setor educacional.

Apesar das dificuldades, o prefeito destacou que a educação em Campina Grande avançará ainda mais em 2017, pois haverá a implantação de mais uma inovação na Rede Municipal de Ensino, que é a futura escola bilíngue e de tempo integral, a ser implantada no bairro do Pedregal.

“Queremos, a cada ano, pelo menos implantar uma nova escola deste padrão em nossa cidade”, afirmou Romero.

Antes da abertura do Encontro da Undime, em entrevista coletiva, o prefeito reafirmou o seu compromisso em pagar o reajuste ao magistério público, conforme o piso nacional estabelecido pelo Ministério da Educação em 2017.

“Quero implantar o reajuste conforme estabelecido em nível nacional. Mas, para tanto, precisamos estudar a data para se pagar o reajuste do piso este ano, tudo dentro dos rigores da programação orçamentária e financeira da PMCG”, disse.

Já a secretária municipal de Educação de Campina Grande e presidente da Undime/PB, Iolanda Barbosa, disse que a principal meta do evento é fortalecer a educação pública na Paraíba, reunindo, num mesmo encontro, autoridades dos entes administrativos municipais, estaduais e federais.

De acordo com ela, a Undime está preocupada com os cem primeiros dias de gestão e pelo fato de que houve a renovação de mais de 60% dos secretários municipais.

“Por tudo isso, a Undime cumpre o seu papel de prestar apoio técnico quanto à reorganização, prestação de contas e outros detalhes fundamentais para o bom desenvolvimento de projetos ou ações no campo educacional. Daí a importância deste tipo de evento para a troca de experiências entre os educadores de todas as regiões da Paraíba”, afirmou.

Da sua parte, o secretário estadual da Educação, Aléssio Trindade, considera fundamental o evento realizado em Campina Grande para o fortalecimento do pacto entre o Estado e os municípios paraibanos em prol da educação.

Ele elogiou a organização do encontro, pois reuniu num mesmo espaço os educadores de todas as regiões da Paraíba, possibilitando o diálogo aberto e a troca de experiência para que sejam encontradas saídas para o desenvolvimento educacional paraibano.

Entre os participantes está a secretária municipal de Educação de Uiraúna, município do Alto Sertão, Francisca Moreira Barreto, que reconheceu a importância da iniciativa.

Segundo ela, em 2017, os desafios são enormes para os dirigentes educacionais, sobretudo em cidades de pequeno porte.

Apesar disso, mostrou-se confiante em superar os problemas da educação em sua comunidade, mesmo porque novos conhecimentos e orientações técnicas são ministrados durante o evento realizado em Campina Grande.