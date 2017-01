Romero pede aos vereadores harmonia na eleição da mesa diretora

foto: Paraibaonline

Em mensagem dirigida aos vereadores na virada do ano, o prefeito reeleito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB) externou o desejo de que “a posse e eleição da nova mesa diretora seja feita com paz, harmonia, sabedoria e discernimento. Que tudo ocorra bem, dentro da normalidade, da tranquilidade e de dentro do que foi discutido previamente, sem atropelo”.

– Quero reafirmar o compromisso de sermos parceiros da nova administração que se inicia (…) Podem ter certeza, que mesmo diante da crise econômica nacional, vamos fazer um mandato muito melhor do que o primeiro. E todo o êxito e ações e serão compartilhadas com todos vocês – acrescentou o prefeito.

Da Redação