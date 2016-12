Romero oficializa a não implantação de aumento para o próprio salário

Foto: Paraibaonline

O prefeito Romero Rodrigues (PSDB) formalizou na noite desta quinta-feira a decisão de não implantar o aumento salarial aprovado dias atrás pelo Poder Legislativo de Campina Grande para a sua remuneração, a do vice-prefeito e dos secretários municipais e presidentes de autarquias municipais, a partir do dia 1º de janeiro próximo.

O reajuste elevaria para cerca de R$ 22.700,00 o salário do chefe do Executivo; e do vice-prefeito e secretários para cerca de R$ 15 mil.

Somente na quinta-feira foi que a Câmara comunicou oficialmente ao Executivo o conteúdo do projeto que trata da questão remuneratória.

Da Redação