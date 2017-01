Romero lança nova etapa do “Cresce Campina” e anuncia investimento de R$ 10 milhões

O prefeito Romero Rodrigues lançou, no início da tarde desta segunda-feira, 9, a terceira etapa do Programa Cresce Campina.

Só com a pavimentação (em paralelepípedo e em asfalto) a Prefeitura está programando, para este ano, contemplar nada menos que 100 ruas em todas as regiões de Campina Grande.

Estas obras vão representar, até o final de 2017, um investimento de R$ 10 milhões. Os recursos são próprios do município, além de verbas obtidas em parceria com o governo federal, sobretudo as oriundas de emendas de autoria do senador Cássio Cunha Lima.

O lançamento da nova fase do “Cresce Campina” foi marcado pela visita do prefeito Romero à rua Prefeito Francisco Camilo, no bairro do Catolé, onde foram iniciados, de imediato, os serviços de asfaltamento daquela movimentada artéria.

Idênticas obras também vão contemplar, ainda no Catolé, a rua Padre Anchieta, além de outras vias da comunidade.

Na companhia do prefeito Romero estavam o vice-prefeito, Enivaldo Ribeiro, a presidente da Câmara Municipal, Ivonete Ludgério, além de outros vereadores, secretários municipais e lideranças comunitárias.

Durante a visita, o prefeito lembrou que o Cresce Campina já levou calçamento, asfaltamento ou recapeamento para mais 400 ruas, no período de 2013 a 2016.

Conforme garantiu, a meta é continuar proporcionando melhoria na infraestrutura viária de Campina Grande, o que possibilitará mais qualidade de vida, geração de mais empregos e a melhoria do setor de mobilidade urbana. Esta ação é desenvolvida pelas Secretarias de Obras (Secob) e Serviços Urbanos (Sesuma).

Em sua visão, este conjunto de obras tem sido possível por conta da correta aplicação dos poucos recursos municipais, a exemplo dos arrecadados com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Por conta disso, o prefeito considera fundamental o apoio dos contribuintes, levando-se em conta a garantia de que o retorno em ações administrativas é garantido, possibilitando o desenvolvimento do processo de urbanização.

Neste contexto, ele assegurou que, além do Catolé, os demais bairros de Campina Grande serão contemplados, a exemplo das comunidades do Tambor, Pedregal, Malvinas, Ramadinha I e II e o Conjunto Mariz.

Ele lembrou, por fim, que este tipo de ação já contemplou até mesmo comunidades rurais, pois houve, por exemplo, a pavimentação total da comunidade Jardim Menezes, em Galante, enquanto no Distrito de São José da Mata foram pavimentadas quase 30 ruas da área de Campo de Angola.

Por sua vez, o vice-prefeito, Enivaldo Ribeiro, destacou a importância desta ação da pavimentação de rua e da implantação de novos binários na cidade.

Para Enivaldo, a gestão municipal, já neste início de ano, volta a demonstrar o seu compromisso em melhorar as condições de vida da população, mediante a execução de obras de infraestrutura.

“Desta forma, faço questão de acompanhar a execução dos serviços, tendo a liderança do prefeito Romero e participação de toda a nossa equipe de governo, beneficiando, assim, importantes comunidades, a exemplo do querido bairro do Catolé”, acrescentou.

População agradece – Os moradores do Catolé demonstraram grande satisfação com o início das obras. Isto foi revelado pela moradora Tatiana Ribeiro de Lima, residente na comunidade há mais de 20 anos.

“Este é um sonho antigo. Muitos prometeram realizá-la, mas só agora, nesta gestão, a nossa reivindicação foi atendida, daí a imensa satisfação em receber o prefeito e toda a sua equipe, pois este trabalho vai melhorar a nossa qualidade de vida a partir de agora”.

Tanto ela, como os demais moradores da rua Francisco Camilo fizeram questão de agradecer ao prefeito, o qual, inclusive, foi alvo das homenagens da comunidade, pois, nesta data, Romero Rodrigues comemora mais um aniversário.

“É motivo de orgulho poder aniversariar e, ao mesmo tempo, com muito trabalho, ter a feliz oportunidade de me confraternizar com a população campinense”, ressaltou Romero Rodrigues.

Da Redação com Codecom/CG