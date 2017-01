Romero garante analisar a determinação do MEC sobre piso dos professores

Na última quinta-feira(12), o ministro da educação, Mendonça Filho, informou que o novo piso salarial dos professores terá um reajuste de 7,64% a partir deste mês. Portanto, o salário-base passará de R$2.135,64 para R$2.298,80.

O valor deverá ser pago para os docentes com formação de nível médio com atuação em escolas públicas com 40 horas de trabalho semanais.

Em entrevista, o prefeito Romero Rodrigues se pronunciou sobre o reajuste. Ele disse que durante os quatros anos de sua gestão o piso salarial foi reajustado, conforme o valor recomendado pelo MEC.

– O MEC apenas sinaliza, não libera recurso e quem cumpre com essa despesa são os municípios paraibanos. Então, tem que primeiro reconhecer as dificuldades dos prefeitos do Brasil e os governadores também em relação a implantação do ensino médio. Vou fazer um estudo, claro, com a boa intensão de novamente implantar o reajuste. Não posso afirmar neste instante – disse.

Romero disse que, após ascensão do ministro Mendonça Filho, sugeriu a ele que o MEC deveria anunciar o reajuste e refletir sobre a liberação de mais recursos para os prefeitos cumprirem a determinação ou permitir que os municípios definam os índices.

– Acho que os professores são mais do que merecedores, implantamos em 2013 e fizemos em duas etapas o piso nacional. Isso implicou na época no reajuste na folha do magistério de R$ 1milhão por mês. Nos últimos quatro anos, teve professor no município de Campina que recebeu mais de 150% de reajuste. Portanto, farei novamente o esforço compreendendo a importância do educador para todas as profissões existentes no Brasil- concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

