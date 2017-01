Romero fala sobre mudanças no Maior São João do Mundo e revela quem será coordenador

Com o modelo de parceria público-privada (PPP) que o prefeito Romero Rodrigues quer implantar para a realização do Maior São João do Mundo, o caráter da festa, social e cultural, serão mantidos.

Foi o que revelou o chefe do executivo municipal, em entrevista à Rádio Campina FM, nesta segunda-feira, 29.

Romero disse que deve ser feita uma licitação e a empresa ganhadora vai administrar a festa, mas as características tradicionais do Maior São João do Mundo vão se manter.

Ele garantiu que o evento vai continuar sendo gratuito, que terá apresentações de quadrilhas, trios de forró, forró pé-de-serra, entre outros.

O gestor ressaltou que os barraqueiros vão continuar os mesmos, sendo que, ao invés da taxa ser paga à Prefeitura, será paga à empresa como forma de garantir segurança, organização, limpeza e de bancar as atrações.

Além desses pontos, Rodrigues revelou que a PMCG é quem vai decidir as atrações a serem contratadas. Caso a empresa não consiga contratar o artista sugerido, ela será obrigada a apresentar outro nome para substituir o primeiro.

Romero frisou ainda que o objetivo da mudança será a contenção de gastos. Segundo o prefeito, no ano passado a Prefeitura gastou mais de R$ 8 milhões para a realização do evento.

Este ano, ele pretende gastar, no máximo, R$ 3 milhões o que representaria uma economia de R$ 5 milhões que devem servir para o investimentos em Saúde, Educação, Infraestrutura.

– Ninguém nunca falou em privatizar o Maior São João do Mundo. O que vai acontecer é um modelo de gestão compartilhada, onde a prefeitura será patrocinadora. O São João vai manter as características cultural e social. A Prefeitura é quem vai estabelecer as regras e vai ter uma comissão, que vai atuar como agente regulador para acompanhar a aplicação dos recursos – explicou.

O prefeito disse que o modelo ainda é novo e que é preciso ser definidas outras questões.

Com relação a coordenação do Maior São João do Mundo, Romero revelou que a empresa ganhadora da licitação não vai instituir uma pessoa específica para coordenar a festa, mas será ele quem vai fazer, também, esse papel.

– A Prefeitura passará a acompanhar a festa. Quem vai coordenar sou eu. Eu vou estar presente pessoalmente cuidando disto. Quem sabe se este novo modelo não vai servir para outras festas do Brasil? Eu estou crendo e me dedicando a isto – finalizou.