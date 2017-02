Romero fala sobre andamento do projeto do Hospital da Criança e planos para a Saúde

O prefeito do município de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB), falou em entrevista sobre o andamento dos planos para a área municipal de saúde.

– Hoje, definitivamente, nós concluímos a concepção do projeto do Hospital da Criança e já encaminhei para o setor de licitação. Deve estar sendo publicado até a próxima semana e vou fazer também com recursos próprios – disse o prefeito, criticando a pouca acessibilidade do espaço atual onde funciona o hospital.

Foto: Paraibaonline

O projeto do novo Hospital da Criança será apresentado em versão 3D na abertura do novo ano legislativo na Câmara dos Vereadores.

Romero afirmou que além de fácil acesso para o hospital, ele também pretende construir a nova sede do Samu.

Ainda sobre novas obras na área da Saúde, o prefeito contou da pretensão de mais uma UPA apenas para nível municipal e falou sobre o plano de construir na lateral do Hospital Pedro I um espaço específico e melhor equipado para uma possível transferência do setor de hemodiálise, que atualmente funciona no antigo Dr. Edgley.

*A informação foi dada na Rádio Correio FM.

.