Romero: “Estou muito entusiasmado para fazer um mandato melhor”

Afirmando estar revigorado na fé, o prefeito reeleito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB), disse que reassume a Prefeitura Municipal muito entusiasmado, “como se tivesse conduzindo Campina Grande pela primeira vez”.

Ele disse que mesmo sendo uma continuação, fará um mandato novo, honrando a confiança do povo que o elegeu no primeiro turno, com 64% dos votos, mesmo com recursos nacionais limitados para investimentos nos municípios.

Como metas, Romero disse que vai dar continuidade ao plano proposto no primeiro governo, ampliando a área de atuação na Saúde, Educação e Infraestrutura, onde pretende pavimentar mais de 400 ruas.

O representante dos campinenses informou que a primeira escola a receber o programa de ensino bilíngue e integral será no bairro do Pedregal, com a implantação planejada em outras unidades escolares.

Ainda sobre a educação, Romero destacou que já tem os recursos em caixa para adquirir a escola do Sesi, localizada no bairro da Liberdade; a escola Cenesista, em São José da Mata, e o atual Clube dos Caçadores, onde será requalificado para atender a recreação dos estudantes da rede municipal e servir como um clube de esporte e lazer para os servidores municipais.

Uma nova sede do Hospital da Criança também deve ser construída, com recursos próprios, oferecendo serviços ambulatoriais e especializadas às crianças de Campina Grande.

Um dos anúncios deste domingo foi a criação de um zoológico municipal, que, segundo o prefeito, a implantação já está sendo analisada tecnicamente.

Da Redação