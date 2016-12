Romero entra com ação contra a paralisação das obras de Transposição

O prefeito Romero Rodrigues (PSDB) afirmou nesta quinta-feira (22) que vai entrar com uma ação em resposta à decisão da Justiça do Trabalho de Olinda de paralisar as obras de um setor específico da transposição do Rio São Francisco.

“Já acionei a Procuradoria Jurídica do município de Campina, nós vamos estar entrando com uma ação fazendo um contraponto, fazendo exatamente que se reveja essa decisão da Justiça do Trabalho de Olinda, em relação à suspensão das obras de transposição do São Francisco”, disse.

De acordo com Romero, a questão trabalhista não pode atrapalhar diretamente a fonte do abastecimento da cidade.

“Na nossa observação, as questões trabalhistas não podem superar a questão da preservação da vida”, enfatizou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Correio FM.

Da Redação