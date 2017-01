Romero é recebido pelo prefeito do Recife e conhece projetos inovadores

O prefeito Romero Rodrigues foi recebido na tarde da última terça-feira, 10, pelo prefeito do Recife, Geraldo Júlio (PSB). Na oportunidade, acompanhado por auxiliares, Romero tratou da troca de experiências administrativas e de possíveis parcerias com a prefeitura da capital pernambucana.

Prefeito reeleito como Romero Rodrigues, Geraldo Júlio fez uma exposição detalhada sobre projetos exitosos da área social. Destacou os bons resultados dos programas Porto Social e Transforma, que, essencialmente promovem um novo nível de interação entre o poder público e organizações sociais.

O prefeito Romero Rodrigues mostrou-se entusiasmado particularmente com os projetos Transforma e Porto Social e a proposta de ambos na área de voluntariado e sinergia entre prefeitura e comunidade. Centenas de organizações não-governamentais e mais de 70 mil voluntários estão cadastrados.

A visita do prefeito Romero Rodrigues e sua equipe ao prefeito Geraldo Júlio foi destaque no site oficial da Prefeitura do Recife:http://www2.recife.pe.gov.br/noticias/10/01/2017/geraldo-apresenta-o-transforma-recife-ao-prefeito-de-campina-grande.

Mais cedo, na parte da manhã, os secretários André Agra (Planejamento) e Luiz Alberto (Desenvolvimento Econômico), acompanhados do ex-presidente da AMDE, Dunga Junior, mantiveram reunião com o secretário de Segurança Urbana, Murilo Cavalcante, com quem colheram importantes subsídios sobre o setor.

Visita – Após se despedir do colega Geraldo Júlio, Romero fez questão de conhecer de perto o Porto Social, com sua proposta inovadora de empreendedorismo social. O prefeito campinense e comitiva visitaram as instalações do projeto no bairro Ilha do Leite, acompanhados do presidente Fábio Silva.

Codecom/CG