Romero diz que vai trabalhar pela ascensão de suplentes na Câmara

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB) reforçou a pretensão em buscar quadros técnicos dentro do Poder Legislativo, que permitam a ascensão de suplentes de vereadores na Casa Félix Araújo.

– Devemos avançar ainda na questão do PSDC, provavelmente, definindo a questão de Gildo. Vou trabalhar na expectativa de mais algum suplente da nossa coligação, encabeçada pelo PSDB, e, evidentemente, se der certo, seria a ascensão do vereador Ivan Batista. Vamos fazer com serenidade e com tranquilidade, observando a questão técnica – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.