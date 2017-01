Romero diz que está com expectativas positivas com a vista de ministro a Campina

O prefeito Romero Rodrigues revelou estar com expectativas positivas com a visita do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, que estará nesta segunda-feira(30) em Campina Grande participando de encontro na FIEP.

– O presidente da República vai estar no Sertão, próximo a Floresta, fazendo a inauguração de um trecho. Depois vai ter uma inspeção técnica nos açudes de Camalaú e de Poções. O ministro virá a Campina Grande, às 16h, fazer uma explicação de tudo isso detalhadamente de forma esclarecer um pouco e trazer a tranquilidade da informação que ele trouxe da previsão de chegada das águas da Transposição do São Francisco até o final do mês de fevereiro no município de Monteiro e o que está sendo realizado em termo de obras para receber as águas no trecho Monteiro ao açude Epitácio Pessoa- falou.

De acordo com o gestor campinense, Barbalho provavelmente anunciará liberação de recursos do convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande(PMCG) e Defesa Civil que permitirá a contração de carros-pipa, perfuração de poços e compra de dessalinizadores.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.