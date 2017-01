Romero confirma dois vereadores como secretários na PMCG

O prefeito Romero Rodrigues confirmou, na tarde desta sexta-feira, 20, os nomes de dois novos auxiliares diretos de sua equipe de governo desta segunda gestão. Os vereadores Teles Albuquerque e Nelson Gomes Filho deixam a Câmara para assumirem cargos no Executivo municipal.

De acordo com o prefeito, Teles Albuquerque assumirá a Secretaria de Esportes do Município. Secretário adjunto da pasta na primeira gestão, Teles foi responsável pela reativação e expansão do Programa Cresce Campina.

Já Nelson Gomes aceitou convite de Romero Rodrigues para a presidência da Agência Municipal de Desenvolvimento – Amde.

Empresário e de ex-presidente da Câmara Municipal, Nelson promete implementar novos projetos à frente da agência.

O ex-secretário de Esportes do Município Gustavo Ribeiro e o ex-presidente da Amde, Dunga Júnior, já foram informados pelo prefeito de que serão convidados para assumir novos cargos e desafios na nova gestão. Romero pretende definir suas nomeações nos próximos dias.

Com a saída dos vereadores Teles Albuquerque e Nelson Gomes para o Executivo, assumem suas cadeiras interinamente na Câmara os suplentes Álvaro Farias e Lucas Ribeiro.