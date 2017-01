Romero chora ao fazer homenagem à família. Veja o vídeo

Em um dos momentos mais emocionados do discurso de posse, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, reconduzido ao cargo por mais quatro anos, prestou uma homenagem à família.

Ele agradeceu à mãe, Antonieta Rodrigues, afirmando que ela conduziu ele até este momento, ensinando tudo que ele sabia fazer, e que neste momento ele estava rogando a Deus que ele tenha o coração sempre fértil para que as sementes plantadas por ela, sejam germinadas.

– Mãe, aprendi suas lições, segui seus passos, imitei seus exemplos. Obrigada! Não foram em vão as suas longas vigílias e os seus sacrifícios – declarou o prefeito.

Pai de dois filhos (Vitor e Vitória), presentes à sessão de posse, Romero prometeu amor eterno.

Agradecendo à esposa, Micheleni Rodrigues, o tucano disse que nos momentos tempestuosos da vida adulta dele, “ela foi a luz que me transmitiu segurança e me acalmou, me salvando de todas as provações”.

