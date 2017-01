Romero atribui enxugamento na Saúde à falta de repasse do Governo do Estado

O prefeito Romero Rodrigues (PSDB) comentou sobre os cortes que vão precisar ser realizados na Saúde e destacou que esse é o único caminho, já que o Governo do Estado não está repassando os valores da UPA, Farmácia Básica e Samu.

Ele ainda destacou que um milhão e duzentos e cinqüenta mil reais foram transferidos dos cofres da Prefeitura para os do Estado.

– O Governo do Estado não tem repassado o que é devido constitucionalmente, que são os repasses da Upa, da Farmácia Básica e do Samu, que só no ano de 2016 totalizou R$11 milhões. A gente não consegue fechar a conta da Saúde. Não tem outro caminho a não ser enxugar um pouco – colocou

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

Da Redação