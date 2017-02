Romero articula reunião para tratar da agência do Banco do Nordeste em Campina

A necessidade de permanência do funcionamento da agência empresarial do Banco do Nordeste em Campina Grande, localizada na avenida Assis Chateaubriand, vai ser alvo de uma reunião na próxima quarta-feira, dia 8, às 10h, entre o Poder Público Municipal, lideranças empresariais e o superintendente regional daquela instituição financeira, Wesley Gonçalves Maciel.

O encontro é uma iniciativa do prefeito Romero Rodrigues, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sede), onde o encontro será realizado.

A meta é fazer com que este banco empresarial não saia de Campina Grande, sobretudo neste momento em que a cidade demonstra todo o seu potencial para a superação da atual crise econômica.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Alberto Leite, é fundamental a continuidade das atividades desta agência na cidade, levando-se em consideração que se trata de mais uma instituição de estimulo, desenvolvimento e fomento ao empresariado local.

Este trabalho tem o reconhecimento de instituições como Associação Comercial, Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e muitas outras que estão sendo convocadas a participar da reunião.

“A luta por esta agência, que proporciona um atendimento diferenciado ao público empresarial de Campina Grande, é mais um esforço do nosso prefeito em prol do setor econômico local. Por isso, já estamos recebendo a confirmação da presença de várias lideranças empresariais da cidade, a exemplo do reitor da Unifacisa, Dalton Gadelha, e de muitos outros que almejam a permanência da referida agência”, disse Luiz Alberto.

Segundo ele, espera-se o convencimento do superintendente regional, de que é inoportuno o fechamento da agência da Assis Chateaubriand, por se tratar de unidade promotora de negócios em Campina Grande.

“A nossa economia passa por um momento importante, tendo o prefeito Romero lutado muito para manter o atual quadro de estabilidade e pela atração de novos investimentos. Por isso, tal fechamento vem na contramão do que estamos trabalhando”, afirmou.

Para o secretário, o Banco do Nordeste tem grande papel para a implantação e consolidação de vários investimentos empresariais, daí a sua expectativa de que esta mobilização, envolvendo a iniciativa privada e o Poder Público, deverá sensibilizar o maior representante da instituição na Paraíba e até mesmo a direção nacional da instituição.