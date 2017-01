Rodrigo Ramos diz que 2017 é um ano difícil para oposição em Campina

O vereador campinense, Rodrigo Ramos, concedeu entrevista ao PARAIBAONLINE informando que a eleição da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Campina Grande, para o 2º biênio, deve ser realizada apenas em fevereiro, no retorno das atividades legislativas, já que não ocorreu no dia da posse.

Rodrigo, que está na segunda legislatura consecutiva, faz parte da bancada de oposição ao prefeito municipal, Romero Rodrigues (PSDB), entretanto apoiou a candidatura da parlamentar Ivonete Ludgério, da base governista do tucano.

Sobe o assunto, ele explicou que a escolha da presidência da CMCG é feita através de afinidades e confiança e que não significava aproximação com os governistas, não sendo levado em consideração o partidarismo.

– Passei quatro anos na legislatura anterior na oposição e votei em dois vereadores da base do prefeito. Votei em Nelson no primeiro turno e em Pimentel, no segundo – explicou o representante do PDT.

Sobre a liderança da bancada de oposição, Rodrigo diz que não aceitaria, pois diante da expressiva votação de Romero Rodrigues, nas eleições de 2016, decididas no primeiro turno, é preciso bastante experiência para guiar a oposição.

– 2017 é um ano difícil para oposição, mas vamos marchar unidos, mas sem nome ainda. Vamos discutir isso no final de janeiro – revelou o parlamentar que obteve 3.888 votos.

Confira a entrevista:

Da Redação