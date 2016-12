Ricardo tira licença e presidentes da AL e TJ assumem governo a partir do dia 31

foto: montagem/Paraibaonline

O governador Ricardo Coutinho estará licenciado do cargo a partir deste sábado, dia 31, para breve descanso.

Os presidentes da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino e do Tribunal de Justiça da Paraíba, Marcos Cavalcanti, assumem interinamente o governo do Estado até o dia 08 de janeiro. Neste período, a vice-governadora Lígia Feliciano estará em viagem com a família.

Adriano Galdino, que assume o governo já na próxima sexta-feira (31), fica no cargo até o dia 04 de janeiro. Já o desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque permanece no cargo até o dia 08 de janeiro.

Da Redação com Ascom