Ricardo sobre paralisação nas obras da transposição: “Não pode penalizar a obra”

Nesta quinta-feira (22), o governador Ricardo Coutinho (PSB) comentou a paralisação de um setor das obras da transposição do Rio São Francisco a partir da determinação do Ministério Público do Trabalho.

De acordo com o governador, apesar do respeito para com as instituições, a paralisação foi um erro pela gravidade do racionamento que se instalou em Campina Grande e nas cidades circunvizinhas.

“Tenho o maior respeito pelas instituições e particularmente pelo Ministério Público, mas os homens não são infalíveis, acho que foi um profundo equívoco. Se essa empresa estava lá transportando pessoas sem a devida qualificação ela tinha que ser penalizada, mas você não pode penalizar a obra. A Paraíba depende dessa obra, Campina Grande dessa obra e muitas cidades”, disse.

Ricardo Coutinho ainda afirmou que a penalização foi desmedida, sugerindo que, em vez da penalização da obra, as empresas responsáveis deveriam sofrer multas.

“Não tem água, nós estamos num processo de racionamento e que, em minha opinião, não sou jurista, mas é injustificável você parar uma obra que representa a sobrevivência de uma população em decorrência de condições de trabalho que deveriam ser corrigidas com multa”, expôs.

O governador, por fim, revelou que deve conversar com Hélder Barbalho (PSDB), ministro da Integração Nacional, para que soluções sejam apresentadas.

“Eu entendo que as providências já estão sendo tomadas, hoje já devo conversar com o ministro da Integração para que a obra seja imediatamente retomada, é isso que o Nordeste espera”, ressaltou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Correio FM.

Da Redação