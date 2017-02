Ricardo prestigia solenidade de posse da nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça

fotos: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho participou, na tarde desta quarta-feira (1), no auditório do Tribunal de Contas do Estado, da solenidade de posse da nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), composta pelos desembargadores Joás de Brito Pereira Filho (presidente), João Benedito da Silva (vice-presidente) e José Aurélio da Cruz (corregedor-geral de Justiça).

A nova mesa diretora do Judiciário estadual vai conduzir a Corte Comum durante o biênio 2017/2018. Também estiveram presentes na solenidade a vice-governadora Lígia Feliciano, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia, além de representantes do Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil e outras autoridades.

Na ocasião, Ricardo Coutinho cumprimentou o novo presidente do TJPB e desejou votos de um bom trabalho durante este biênio.

“Meu desejo é que o poder judiciário continue no mesmo caminho, tendo um bom relacionamento com os demais poderes e trabalhando para a construção da justiça para o povo. Tenho certeza que qualidades intelectuais não faltam ao presidente Joás de Brito Pereira Filho, portanto, desejo sorte ao desembargador e que o poder judiciário saiba construir seu próprio caminho”, pontuou o governador.

“Que essa gestão seja coroada de êxito e sabedoria. Sabemos da importância que tem a harmonia entre os poderes para o bem-estar do povo e hoje se inicia uma nova jornada. Nós, que acreditamos na justiça, temos certeza que ela estará em boas mãos”, observou a vice-governadora Lígia Feliciano.

Durante a solenidade, a nova mesa diretora foi saudada pelo desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, que falou em nome do Judiciário estadual, pelo procurador Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, que fez uma saudação em nome do Ministério Público do Estado, e também pelo advogado Luciano Alencar de Brito Pereira, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba.

Em seu pronunciamento, o desembargador Marcos Cavalcanti fez um balanço da sua gestão como presidente do TJPB, no biênio 2015/2016:

“Conseguimos concluir esse biênio com a certeza do dever cumprido, mesmo diante de um período complicado de crise nacional. Apesar dos gastos com o pessoal, o nosso Tribunal está dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fizemos os devidos reajustes para os servidores, realizamos concursos e contratamos os aprovados. Também investimos na modernização de equipamentos, na reforma de fóruns e reestruturação do Palácio da Justiça, entre outras ações. Conseguimos bater a meta do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no ano de 2015, recebendo o selo ouro para o TJPB. Enfim, é com muito orgulho que me despeço deste cargo. Agradeço a todos que me apoiaram na missão e desejo sucesso para a nova gestão”.

O presidente empossado do TJPB, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, falou sobre a satisfação em presidir a Corte e ressaltou que assume a presidência do TJPB ciente dos desafios que irá enfrentar.

“Sei da minha responsabilidade à frente do Tribunal de Justiça. O momento atual apresenta um quadro de dificuldades e crise nacional, por isso entendo que enfrentarei muitos desafios. Vamos manter o que está dando certo e avançar no que for preciso. Somente um poder judiciário forte é capaz de dar respostas rápidas às demandas da população. Queremos um Tribunal voltado para o povo, sempre ouvindo e atendendo as pessoas. Agradeço a confiança depositada nesta mesa diretora e a todos que me incentivaram até a chegada à presidência do TJPB”, finalizou.