Ricardo participa de celebração ecumênica em agradecimento pelo ano de 2016

Foto: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho participou, na tarde desta sexta-feira (23), de uma celebração ecumênica, no Palácio da Redenção, presidida pelo pastor Estevam Fernandes e pelo padre José Carlos em agradecimento por todas as realizações e desafios superados no corrente ano.

A celebração também foi acompanhada pela vice-governadora Lígia Feliciano, por auxiliares do Governo, deputados estaduais e outras autoridades.

Na ocasião, o governador agradeceu a presença do pastor e do padre que fizeram uma reflexão a respeito do sentido do Natal, dos olhares sobre o cristianismo e a humanidade. Também foi abordada a questão dos medos que a sociedade enfrenta e, sobretudo, uma mensagem que visa encorajar a população a superar desafios, confiar em Deus e acreditar em dias melhores.

Ricardo Coutinho ainda cantou louvores e recebeu uma benção dos celebrantes pedindo coragem, discernimento e paz no ano que se aproxima. O pastor Estevam Fernandes, comentou que foi um bonito gesto do governador abrir as portas do Palácio da Redenção para a celebração ecumênica.

“O ano de 2016 foi difícil, porém melhor que lamentar os problemas é agradecer a Deus por tudo e ter a esperança que o futuro será próspero. Hoje o Palácio da Redenção abre espaço para que possamos nos confraternizar, pedindo a Deus que abençoe este local e todos que trabalham neste Governo. Desejo ao governador Ricardo Coutinho e a todos os paraibanos um excelente Natal e um ano novo com muitas alegrias”, disse o pastor.

O padre José Carlos também afirmou que estava muito feliz em poder celebrar aquele momento de reflexão espiritual e trazer uma palavra de esperança a todos os presentes na ocasião.

“Neste local, muitas decisões são tomadas, decisões difíceis e que precisam muito da orientação de Deus para que a prioridade seja sempre o bem do povo. Realizar essa celebração ecumênica é muito especial porque podemos deixar uma mensagem de fé e esperança. Não tenham medo, confiem em Deus e que a luz do Natal nunca falte em suas vidas”, concluiu.

Após a celebração a vice-governadora Lígia Feliciano, comentou: “Esse momento ecumênico renova a alma e fortalece a fé, porque lembramos que um Deus maior guia nossos passos e nos dá força para superar os obstáculos na gestão e no cotidiano”.

Foto: Secom/PB

A superintendente da Rádio Tabajara, Maria Eduarda Santos, também esteve presente na celebração e enfatizou a importância de momentos como este para a renovação da esperança.

“A espiritualidade precisa estar forte nesses momentos difíceis como foi o ano de 2016. Nesta celebração aqui no Palácio da Redenção, ouvimos mensagens importantes que nos encorajam e renovam nossa esperança e nossa força. Então, refletindo sobre as palavras dos celebrantes, fica a mensagem que o importante é ir além e não ter medo dos desafios”, frisou.

O deputado estadual Gervásio Maia Filho enfatizou que, apesar da crise nacional, o ano foi de avanços na Paraíba.

“Esse é um momento de reflexão importante porque lembramos das dificuldades e agradecemos por tudo que nos foi proporcionado durante o ano. Desejo que o povo paraibano tenha mais paz e que o Estado continue avançando cada vez mais em 2017.”, observou.

Secom/PB