Ricardo participa da solenidade de posse dos novos dirigentes do TCE

Foto: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho participou, nesta sexta-feira (3), da solenidade de posse dos conselheiros André Carlo Torres Pontes, como presidente, Arnóbio Alves Viana, na vice-presidência, e Fábio Túlio Nogueira como novo corregedor-geral do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A cerimônia foi realizada no auditório do Centro Cultural Ariano Suassuna, anexo ao edifício sede do TCE, em João Pessoa. Também estiveram presentes, a vice-governadora Lígia Feliciano, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia e outras autoridades.

Na ocasião, também foi empossado o conselheiro Arthur Cunha Lima na Ouvidoria e o conselheiro Marcos Antônio Costa foi reconduzido na Coordenadoria Geral da Escola de Contas Otacílio Silveira (Ecosil), cargo que já vem exercendo desde que assumiu como membro efetivo do TCE. Já os conselheiros Fernando Rodrigues Catão e Antônio Nominando Diniz assumiram como presidentes da 1ª e 2ª câmaras, respectivamente.

O governador Ricardo Coutinho cumprimentou o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado e demais dirigentes do TCE e comentou que espera a continuidade e o avanço do trabalho desenvolvido pelo órgão.

“O conselheiro André Carlo é, reconhecidamente, um técnico extremamente qualificado que conseguiu a condição de conselheiro em função da sua carreira dentro do TCE. Isso faz com que o Tribunal possa dar passos visando ser mais eficiente, porque esse tem que ser o objetivo de todo órgão público. Além disso, o TCE deve visar atender melhor as prefeituras e ao próprio Estado, buscando a fiscalização e a correção na execução dos atos. Acredito que doutor André Carlo tem todas as características para tornar este órgão cada vez mais essencial”, disse Ricardo.

Para o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia, o TCE ganha muito com a chegada do conselheiro André Carlo na presidência.

“Quando André Carlo assumiu o cargo de conselheiro, fiz elogios na Assembleia Legislativa, durante uma sabatina no plenário. E conhecendo, como já conhecemos, o currículo dele, sabemos que é competente e temos a certeza que fará um extraordinário trabalho na presidência do TCE”, pontuou.

Na cerimônia, o conselheiro Nominando Diniz, em nome da Corte do Tribunal de Contas, fez a saudação ao novo presidente, André Carlo Torres. A procuradora geral Sheyla Barreto Braga de Queiroz falou pelo Ministério Público de Contas e o advogado Rômulo Araújo Montenegro representando a Ordem dos Advogados do Brasil.

Foto: Secom/PB

Após ser empossado, o conselheiro presidente André Carlo Torres Pontes, fez seu pronunciamento e agradeceu o apoio de todos que o incentivaram.

“O Tribunal de Contas é um órgão de vanguarda, então estar na presidência do TCE é um desafio que aceito com muita honra e gratidão aos que me apoiaram. O que nos tranquiliza é que aqui existe um corpo técnico bastante qualificado, um corpo de conselheiros titulares, substitutos e de procuradores que formam um conjunto harmônico, o que faz com que o trabalho seja facilitado. O TCE desponta no cenário nacional, então quem assume a função de presidência tem a grande responsabilidade de manter essa tradição do TCE e procurar aprimorar o órgão, cada vez mais. Em 2017, completo 20 anos de Tribunal e pude aqui experimentar várias áreas de atuação, o que me deixa confortável em assumir a direção da Casa”, afirmou.

A solenidade de posse do conselheiro presidente André Carlo Torres Pontes foi encerrada com a apresentação da cantora Dalva Torres com o Coral do Tribunal de Contas do Estado e, em seguida, foi a vez do poeta Oliveira de Panelas declamar versos em homenagem ao novo dirigente do TCE.