Ricardo Marcelo retoma mandato com pretensões de participar das eleições de 2018

O ex-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ricardo Marcelo (PMDB), retomou o mandato e disse que tem pretensões de voltar ao cenário político da Paraíba.

Embora tenha afirmado que não mais disputaria cargos eletivos, o deputado voltou atrás a pedido dos colegas partidários que não querem vê-lo fora da política.

“O meu pensamente era de deixar a vida pública, porque hoje estou com foco maior no setor empresarial, mas, há muita gente me pedindo para não deixar. Ainda tenho tempo pra pensar sobre o assunto”, disse.

Em entrevista à imprensa, Ricardo Marcelo comentou ainda que vai voltar às atividades legislativas com a mesma postura de antes, ou seja, de oposição ao governo Ricardo Coutinho (PSB), e que sua amizade com o senador Raimundo Lira (PMDB) independe do seu posicionamento na Casa de Epitácio Pessoa.

“A minha conversa com o senador tem sido partidária, no sentido de reestruturar o PMDB, juntamente com o senador José Maranhão, para que possamos fazer um trabalho interno. O partido teve uma queda e todo mundo sabe disso. Houve uma perda grande de prefeituras, perdemos dois deputados. A conversa que eu tive com ele foi direcionada e não sobre apoiar A ou B. Se eu tivesse que ter feito um acordo seria quando ainda presidente, se eu não fiz agora não há o menor interesse”, ressaltou.